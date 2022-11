Canovi: “Jovic? Non vorrei succedesse quanto accaduto con Dzeko”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Alessandro Canovi, agente, ha parlato così della prima parte di stagione di Luka Jovic: "Mi ricorderò sempre i primi sei mesi di Dzeko alla Roma, c'erano critiche anche peggiori di quelle di Jovic. Poi abbiamo visto cosa è diventato. Jovic non ha giocato al Real solo perché davanti aveva un Pallone d'Oro, fosse stato superiore non sarebbe venuto alla Fiorentina ma forse neanche nel campionato italiano. Teniamo sempre bene a mente l'esempio di Dzeko: non vorrei che succedesse la stessa cosa".