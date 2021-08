Canovi: “Lukaku? Non si può sostituire. Il problema è se i soldi vengono reinvestiti”

Il procuratore, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della possibile partenza del centravanti dell'Inter

"Moggi vendette Zidane e rinforzò la Juventus. Il problema è che in questo momento di mercato, in assenza di liquidità, tutte pensano a coprire le perdite. A livello tecnico non puoi sostituire Lukaku, a meno che non prendi Benzema. La domanda è se questi soldi vengono reinvestiti. E' questo il problema".