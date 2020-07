Canovi: “Conte pretende sul mercato, ma dove trovi giocatori da Inter? Ho l’impressione che…”

Ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Alessandro Canovi si è proiettato a quello che potrebbe essere il prossimo mercato dell‘Inter, volto a rinforzare la squadra secondo le direttive di Antonio Conte:

“Conte non credo andrà via a fine stagione, il suo contratto è troppo oneroso. Ora si dovranno inventare scambi, perché il FFP c’è ed è stato solo messo in standby. Hanno preso Hakimi con i soldi di Icardi, ora dovranno fare altro. Le pretese di ritornare sul mercato come saranno soddisfatte? Dove trovi i giocatori da Inter? Conte dà l’impressione che ci sono giocatori suoi e non suoi. E certe cose, unite alle dichiarazioni che fa, creano confusione. Arriveranno non le prime scelte in questo mercato complicato, vedremo chi arriverà“.

(Fonte: TMW Radio)