Suning, sì a Samsung. Accordo mondiale: “Ogni anno nelle casse dell’Inter entreranno…”

Fra gli argomenti caldi, in casa Inter, c’è anche la scelta del prossimo main sponsor a partire dalla stagione 2021-22, quando Pirelli e il club di Viale della Liberazione non rinnoveranno l’attuale contratto, per continuare comunque a collaborare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il marchio favorito a prenderne il posto è Samsung, colosso dell’elettronica con cui Suning ha già rapporti commerciali in Asia. Un accordo che potrebbe garantire ai nerazzurri oltre 25 milioni di euro a stagione:

“Tra gli esperti del settore si parla già di un nuovo contratto di sponsorizzazione (non inferiore ai 25 milioni di euro). Tra i nomi più in evidenza vi è quello di Samsung, colosso coreano dell’elettronica, o un nuovo partner cinese legato a filo doppio a relazioni commerciali con Suning. In questa stagione i nerazzurri hanno venduto 35 posizioni sponsorizzative all’interno di 8 diversi format commerciali“.

(Fonte: Tuttosport)