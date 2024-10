Chiusura mercato al 15 agosto: come la vede?

“Obbligherebbe tutti i club ad organizzarsi e programmare per tutto. Si, sarebbe giusto. Anche perché oggi le prime partite sono più per i tifosi e il pubblico. Oggi capita che vedi due o tre partite in cui i calciatori magari giocano per una squadra e poi per un’altra”.