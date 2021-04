Canovi: “Superlega? Ci saranno riforme. L’Inter può aprire un ciclo se…”

Le parole dell'operatore di mercato: "La Superlega sarebbe stata figlia dei tempi in cui viviamo, è tutto anomalo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Canovi , operatore di mercato, ha parlato così del progetto Superlega : “La Superlega sarebbe stata figlia dei tempi in cui viviamo, è tutto anomalo. L’esigenza economica si capisce, alcuni club sono in sofferenza. In termini sportivi invece sarebbe mancata la meritocrazia. Se perdi e non ci sono conseguenze non ha senso a livello sportivo. Nel calcio ci sono spettatori e tifosi, questa coppa era più per gli spettatori”.

“Credo che si parlerà di riforme. Ma non di questo progetto. Se calcio francese e tedesco non aderiscono vuol dire che nell’idea c’è qualcosa che non va. Il calcio francese non è solo il PSG, ci sono squadre importanti come Marsiglia, Lione e Monaco. E poi se una nazione come la Germania non ti segue...”.