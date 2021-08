Canovi: “75mln per Vlahovic? Quando l’Inter vendette Ibrahimovic…”

Le parole dell'agente: "L'attuale dirigenza viola non è all'altezza di fare un mercato in entrata che possa riequilibrare la partenza di Vlahovic"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato anche dell'Inter: "Io ricordo quando l'Inter ha dato via Ibrahimovic, quell'anno poi vinse il triplete. Quando sai fare mercato, quando ti arrivano certe offerte, con tanti soldi che incassi, il tuo dovere sarebbe quello di rinforzare la tua squadra. Ma questo, appunto, solo se il mercato lo sai fare. Adesso tutto dipende dalla Fiorentina, perché con 75 milioni chi sa fare mercato allestisce una squadra forte. L'attuale dirigenza viola non è all'altezza di fare un mercato in entrata che possa riequilibrare la partenza di Vlahovic. Hanno un solo vantaggio loro adesso, ovvero un allenatore che svogle splendidamente il suo lavoro".