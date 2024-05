Tra i protagonisti del concerto del 1° maggio a Roma c’era anche lui. Federico Olivieri, in arte Olly, genovese e sampdoriano, ha una profonda passione per il calcio.

“Chi prendiamo? Io non sono continuo, ma ho partecipato a parecchie aste. Sicuramente prendiamo Lautaro Martinez. Per lui parlano innanzitutto i numeri. Quel che deve fare lo fa. Al Fanta c’è bisogno di concretezza. Lui dà sicurezza. Poi è chiaro che uno come Dybala è più bello da vedere”.