Canuti: “Inter non è costante, persi troppi punti con squadre modeste. Spero…”

Intervistato da Magazinepragma.com, Nazzareno Canuti ha analizzato la stagione dell'Inter . Bene in Champions, i nerazzurri hanno trovato qualche difficoltà in campionato.

"La squadra di adesso non è costante. Ha perso troppi punti con squadre modeste. Penso e spero che in questo campionato riesca a rimanere nei restanti tre posti utili per la Champions League".