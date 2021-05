Arriva “Numero 9”, la nuova canzone di Tommy Kuti in omaggio all’Inter e Lukaku – AUDIO

Ecco "Numero 9", la nuova canzone di Tommy Kuti scritta in omaggio all'Inter e a Romelu Lukaku, trascinatore dei nerazzurri

"Il capolista è ritornato, Solo al top del campionato Non l’ho scelto m’hanno incoronato Nuovo King del regno di Milano". E' questo uno dei passaggi più significativi di "Numero 9", la nuova canzone dell'artista Tommy Kuti in omaggio all'Inter e a Romelu Lukaku, trascinatore dei nerazzurri nella stagione del 19° scudetto della storia del club. Dopo "Yes I Am", la canzone dello scudetto scritta da Max Pezzali, dunque, un altro brano a tinte Inter. Ascoltala!