Inter, IM Inter (Yes I AM), la canzone di Pezzali passa al Meazza per la prima volta

Stadio vuoto ma la canzone per lo scudetto è passata ben due volte dagli altoparlanti a San Siro per la gara con la Roma

Eva A. Provenzano

Per capire l'effetto che fa sarebbero serviti gli ottantamila di San Siro. Ma lo stadio è ancora vuoto per le norme anti-covid e, come tutta la stagione, pure la canzone per lo scudetto passa nel Meazza vuoto. Arriva dagli altoparlanti della stadio già poco prima delle 20, quando ancora la squadra non era scesa in campo per il riscaldamento.

È la canzone scritta da Max Pezzali, noto tifoso nerazzurro, con Cecchetto, notissimo discografico interista. La voce dello speaker ufficiale dell'Inter a San Siro, Mirko Mengozzi, e da Caterina Mastaglio. “Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40, oggi siamo milioni”, dice il testo e ricorda da vicino quanto disse Gianfelice Facchetti sul prato verde in occasione del centenario. Ed è la stessa frase che lo speaker ha pronunciato per annunciare l'arrivo della squadra sul campo per il riscaldamento che precede Inter-Roma.

"Yes I Am". E a quel punto la canzone IM scudetto riparte. Sugli schermi dello stadio passa un video di Inter Media House che racconta la stagione nerazzurra che si è chiusa con lo scudetto. Immagini che ai tifosi nerazzurri sono passate davanti agli schermi a casa, ripassate nella testa e impresse nel cuore. In attesa di ritrovare la squadra dal vivo.

"Senza te non ci so stare, di nerazzurro batte il cuore", "non siamo scesi mai all'inferno", "Sempre lì al tuo fianco" e infine "I’m one for all, I’m not for everyone". Perché l'Inter non è per tutti e questo si sa.

C'è solo l'Inter

Quando le squadre scendono in campo e l'Inter è pronta a giocare arriva "C'è solo l'Inter per me", la canzone che ha accompagnato finora la squadra nerazzurra nelle sue partite casalinghe, accompagna da "Amala".