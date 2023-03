Inter, Capello: “Onana gran portiere. Inzaghi? Un appunto sulla comunicazione”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello , ex tecnico, ha parlato così dopo la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League : "Faccio i complimenti a tutti, hanno sofferto e giocato da squadra: Inzaghi ha fatto tutto giusto. Sono stati anche fortunati: però l'Inter ne ha fatto uno all'andata, loro zero. Hanno sofferto tutti, si sono aiutati e poi hanno un grande portiere: ha dato sicurezza nelle parate e nelle uscite, in queste partite è fondamentale, è sempre presente.

Poi l'Inter ha avuto anche dei contropiedi da sfruttare ma non ci è riuscita. Dzeko ha fatto una partita incolore, di sacrificio ma senza spunti: non mi è piaciuto, pensavo potesse tenere la palla e venire su i compagni. Si è vista la personalità: la cosa bella è stata vedere la squadra aiutarsi. La qualità della squadra nel primo tempi si è vista, poteva andare in vantaggio: poi è calata un po', ma l'Inter aveva voglia di non cadere. E la forza è stata Onana, ha fatto tre parate da grande. Ad Inzaghi faccio un appunto: si esalta troppo nella comunicazione. Ogni volta fa l'elenco di quello che ha vinto, non mi piace: la modestia è una dote importante. Sotto questo aspetto la comunicazione va migliorata".