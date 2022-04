Capello: “Sarà importante la reazione dell’Inter a Udine. Sconfitta immeritata”

Il tecnico ha commentato la sconfitta incassata dall'Inter a Bologna, l'errore di Radu e anche la sostituzione di Barella

«Quello di Radu è l'errore dei portieri, il controllo con l'esterno che condanna spesso chi non ha la tecnica con i piedi. La fiducia dei compagni, la coordinazione, quella è una cosa importante e si ha in partita. Un errore ci può stare. Sarà importante la reazione dell'Inter nella prossima partita. Dopo la Juventus la squadra era ripartita giocando bene, da squadra, facendo vedere cose interessanti. Questa volta non sappiamo quale sarà la reazione. La squadra di Inzaghi, al di là dell'errore, non meritava di perdere così. Fisicamente è improponibile che Arnautovic venga marcato da Dimarco. Poi ci sono state diverse occasioni. Quando la palla non vuole entrare non c'è nulla da fare. Commetti un errore e incassi gol. Barella si è arrabbiato per la sostituzione? Ma dovrebbe esserci rispetto per chi entra e chi esce deve dare una mano all'allenatore. Perché lui non deve essere sostituito e gli altri non devono mai giocare?».