Capello: “Scudetto? Inter favorita, ha più alternative e il regista più forte della Serie A”

"È una squadra che dimostra voglia, determinazione, tutti si aiutano e rispetto allo scorso anno ha più qualità nelle alternative e nei cambi: penso a Frattesi, Cuadrado, Carlos Augusto... E poi in mezzo al campo ha il regista più forte della Serie A: Calhanoglu è meglio di Brozovic. Il turco ha qualità, visione e muove la palla velocemente".

"Sulla carta il Milan è la principale rivale per lo scudetto: ha cambiato tanto, ma è davvero un bel Milan quello di questo inizio. Il Napoli deve ritrovarsi. In corsa c'è anche la Juve: è senza coppe, ma dipende dal recupero di Pogba".

