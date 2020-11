Ventola: “Chi mette in discussione Lautaro non capisce nulla di calcio. Di Lukaku adoro che…”

Nicola Ventola ha analizzato l’importante sfida tra Inter e Real Madrid: “Di sicuro questa è la formazione migliore a disposizione. Conte ha scelto questa formazione con una difesa solida, con i tre fisicamente che possono fare bene. Con Bastoni si può partire dal basso. Vidal lo preferisco sempre più libero e più vicino agli attaccanti. Il Real Madrid ha un a rosa ampia però Ramos e Benzema sono due assenze importanti. Speriamo di approfittarne. Con questo undici il Real ha giocato poche volte. Qui bisogna vincere e fare i tre punti e poi pensare al futuro. E’ una finale, come dice Conte. Conte gli ha dato quel quid in più per farlo diventare più grande. Con Conte un giocatore da sei gioca da sette come voto. Lukaku quasi la perfezione, da 9 gioca da 10. Un centravanti è sempre egoista e lui invece sa sempre quando fare assist o gol. Ha detto delle cose importanti, dicendo che ancora l’Inter non è una grande squadra. Un campione deve anche vincere, certo. Adoro non solo il Lukaku giocatore, ma anche il Lukaku uomo”.

22 anni dopo Inter-Real Madrid: “Baggio fece delle cose straordinarie, dovevamo vincere. Guardate le esultanze. Eravamo molto uniti anche con mister Simoni, che poi nonostante questa vittoria e quella successiva sarebbe stato esonerato. Oggi è è un problema non avere il pubblico. A nessuno piace perdere, ma in queste partite così importanti sentire che devi tirare fuori quel qualcosa in più fa tanto a livello mentale. Difficile avere delle reazioni nelle difficoltà, solo il pubblico sa tirarle fuori”.

Obiettivi di quest’anno: “L’Inter di Conte dell’anno scorso era compatta. Quest’anno Conte vuole migliorare cercando di rischiare qualcosa in più. Non ha solo l’arma di Lukaku, ha Barella a centrocampo e la velocità di Hakimi. Conte ha deciso di far gioco. Nessuna squadra mette sotto l’Inter, ma i nerazzurri passano in svantaggio su errori individuali. Lì si può migliorare ma la via è giusta. Essere una squadra importante e non adattarti a chi gioca. Più passerà il tempo meno sarà il rischio e maggiore sarà il gioco”.

Lautaro? “Chi lo mette in discussione non ci capisce granché di calcio. Non può giocare sempre titolare se sei stanco. Lautaro è titolare di questa squadra, è migliorato ancora di più con Lukaku. Quando ha dei cali sono fisiologici. Quando Conte dice che c’è pressione giocare all’Inter, non mi pare il caso di Lautaro. Lo vedo forte anche mentalmente. Vedo solo dei miglioramenti da parte del giocatore, Sta conquistando anche l’Argentina, non solo l’Inter. Lautaro sa scegliere il tempo nei gol di testa, è intelligente. Se dovessi fare l’allenatore giocherei sempre con due punte. I due insieme sono fantastici”.

(Inter TV)