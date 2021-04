Roberto Carlos, Capello: “L’Inter non aveva capito che era un grande giocatore. Gli dissi…”

L'ex terzino nerazzurro è stato ospite ai microfoni di Skysport e l'allenatore ha raccontato quando lo portò al Real Madrid

-In Italia l'abbiamo vista giocare per poco per colpa di Capello che è in studio collegato con noi, vuole dirgli qualcosa?

Poi ha raccontato come dall'Inter è arrivato al Real: «È stato un acquisto importante per il Real Madrid e lui è ancora lì. Uno dei più grandi terzini della storia con Maldini, sono stati giocatori importanti entrambi e sono rimasti nelle loro squadre. La cosa più bella è stato quando arrivò Branchini e mi disse che l'Inter stava per vendere Roberto Carlos. Mi domandai, 'Come l'Inter vende Roberto Carlos?'. Non ci credevo e mi sono fatto mandare un fax con il prezzo già fissato e non discutibile. Chiamai il presidente del Real e gli dissi di volare subito a Milano perché appena si sarebbe diffusa la notizia della vendita del brasiliano sarebbero arrivati tutti in Italia. L'Inter non aveva capito che Carlos era un grande giocatore e alle 11 era pronto il contratto, in meno di 24 ore. Dicevano che non sapeva marcare. Tu aggredisci l'avversario gli dissi e butta avanti la palla, vedrai chi arriva primo. Era stato Hodgson? Sì. Lo so, era stato Hodgson».