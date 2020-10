Capello: “Conte ha un problema grosso e deve risolverlo. Se c’è chi si è sentito tradito…”

Fabio Capello, a Skysport, ha parlato del possibile riscatto dell’Inter in Champions dopo la sconfitta nel derby. «Ho messo l’Inter vincente in campionato, l’ho già dichiarato perché ha due squadre e può far riposare i giocatori, può essere competitiva in tutte le competizioni. C’è un solo problema che vedo nell’Inter e Conte lo deve risolvere. Ci sono dei calciatori che lui aveva messo nella lista degli incedibili e quindi se li ritrova in casa, qualcuno è anche ritornato. Dovrà riportare quei giocatori a rinnamorarsi della maglia dell’Inter per poter rendere come hanno reso nell’ultimo campionato. È un problema grosso che lui e la società devono risolvere. Perché se hai in squadra uomini che si sono sentiti in un certo senso traditi dal tecnico negli allenamenti possono essere non molto attivi e in campo non sono concentrati e generosi come è stato il gruppo di Conte nello scorso campionato», ha sottolineato l’allenatore.

(Fonte: SS24)