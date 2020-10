VIDEO / Inter, prima di Champions. Bastoni e Nainggolan in gruppo: le immagini della rifinitura

Antonio Conte torna ad avere a disposizione Bastoni e Nainggolan dopo la disavventura col Covid19. C’è anche Sensi tra gli uomini in più rispetto alla partita tra Inter e Milan. Ma è affaticato. Per questo dietro alle punte potrebbe giocare Eriksen. C’è anche lui. C’è un feeling tutto nuovo tra Lukaku e Vidal. Ci sono in questo video tanti sorrisi positivi e tante altre immagini da vedere. Arrivano dall’allenamento di rifinitura svolto alla Pinetina alla vigilia della gara contro il Borussia M’gladbach.