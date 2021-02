Capello: “Senza pubblico non è un derby. C’è una pressione enorme perché…”

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati, Fabio Capello ha parlato del derby in programma domenica

Gara importante in chiave scudetto: "Senza pubblico non è un derby, a casa in tv che derby è? C'è una pressione enorme perché si giocano il titolo italiano, sarà una bella partita".