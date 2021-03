Capello: “Europa? Deluso da Inter e Juve. In Italia commettiamo un grosso errore”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto il punto sul difficile momento del calcio italiano

MOMENTO CALCIO ITALIANO - "Siamo indietro nella tecnica e nella velocità di esecuzione. E purtroppo, anche dal punto di vista fisico: per esempio, non accetterò mai il fatto che per un semplice pestone si possa restare a terra così a lungo…".

ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO - "Negli altri campionati sono abituati a lottare, correre, a non restare fermi in attesa dell’intervento dell’arbitro. In Italia, invece, aspettiamo la Var e ciò che decide il direttore di gara. Sbagliato, sbagliatissimo: è ora di abituarsi ad andare oltre. Non possiamo aggrapparci alla tecnologia per tutti, e sottolineo tutti, gli episodi".