Capello: “Inter, Juventus e Napoli le mie favorite per lo scudetto. Frattesi…”

"L'Inter forse ancora più della Juve. Ai nerazzurri mancano due attaccanti, Dzeko e Lukaku, che l'anno scorso sono stati molto importanti per il gioco di Inzaghi, impostato sulla velocità di transizione dalla difesa all'attacco. Con la loro abilità di tenere botta sul piano fisico e il pallone tra i piedi per permettere ai compagni di risalire il campo, erano fondamentali in questo tipo di gioco. Di contro, l'Inter ha preso un centrocampista interessantissimo come Frattesi, che ha una grande capacità di inserimento. Lui e Barella sono incursori di prim'ordine, capaci di fare gol come pochi nel loro ruolo in Italia. Se rimane così, sarà un'Inter più "leggera", costretta a manovrare in maniera un po' diversa dal passato, ma ancor più "verticale" e rapida nel capovolgere l'azione dalla difesa all'attacco. Meno "pesante" in area, ma più veloce".