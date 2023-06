Capello: “Con Gullit quasi venni alle mani. Lo scudetto con la Roma? La società non ha…”

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello ricorda la sua esperienza sulla panchina della Roma

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello ricorda la sua esperienza sulla panchina della Roma. "Sono stati cinque anni favolosi, anche se vissuti da un’angolatura particolare. Alla ricerca della migliore sistemazione, son rimasto nell’appartamento a Mostacciano, con vista sul raccordo anulare. Ma i festeggiamenti li hanno fatti solo i tifosi".

In che senso?

«Ero abituato, negli altri club, a feste pazzesche fino alle 5 del mattino, con le famiglie. Invece la cosa assurda fu che non si organizzò una cena a livello societario. Quella sera andai al ristorante per i fatti miei. Quando ci fu l’evento al Circo Massimo, avevo già comprato i biglietti per uno dei miei viaggi avventurosi e, offeso, partii».