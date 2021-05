Neymar carica il PSG, Capello ‘pizzica’ Icardi: “Invece di stare attento, lui…”

Nel pre-partita di Manchester City-PSG, Neymar si è reso protagonista di un discorso motivazionale per tutta la squadra

Nel pre-partita di Manchester City-PSG, Neymar si è reso protagonista di un discorso motivazionale per tutta la squadra, nel tentativo di ribaltare il risultato dell'andata. Fabio Capello , a Sky Sport, però ha notato una mancanza di attenzione da parte di Icardi:

"Invece di stare attento a ciò che diceva Neymar, Icardi stava facendo stretching. Non va bene. Neymar però mi piace e ha dimostrato che può farcela a trasmettere fiducia. Speriamo non sbagli in campo Icardi (ride, ndr)".