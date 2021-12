Capello: “Inzaghi dopo Conte come me dopo Sacchi. L’Inter vince perché…”

Le parole dell'ex tecnico: "Grande difesa, grande centrocampo e poi elabori tutto: questo è successo nell'Inter, molto facile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così delle possibilità della Juventus di arrivare tra le prime quattro in classifica: "Io la vedo difficile perché quelle davanti hanno vantaggi numerici a livello di distanza. Non la vedo pronta per il filotto e le altre non stanno ad aspettare. Quello dell'Atalanta è un gioco diverso, hanno perso giocatori ma produce gioco e voglia di fare. Inter? Inzaghi dopo Conte come me dopo Sacchi? Sono d'accordo su quest'analisi: Sacchi voleva mandare via 4-5 giocatori, io invece non ci credevo e pensavo potessero vincere ancora. Infatti è avvenuto così. Inzaghi ha trovato già tutto preparato anche lui: dicevano tutti che fosse merito di Conte, Lukaku e Hakimi, gli altri cos'erano, comprimari? Lui è intervenuto probabilmente dicendo a tutti gli altri che non lo fossero. Hanno cambiato sistema di gioco avendo giocatori con caratteristiche diverse: ma il successo da dove arriva? Grande difesa, grande centrocampo e poi elabori tutto: questo è successo nell'Inter, molto facile".