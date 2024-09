In testa Inter e Juve: chi vi ha colpito di più?

Da allenatori: avreste fatto come Motta? Tutti i nuovi in panchina?

«Pochi, molto pochi. Si gioca più con il portiere e i passaggi laterali che con gli attaccanti. Moderno è il gioco della Spagna, del City, dell’Arsenal: tengono la palla se c’è da tenerla, poi guardano sempre in avanti e vanno ad altro ritmo, altra velocità. Guardavamo incantati i numeri che Zirkzee faceva con il pallone, ora se ci prova con lo United lo perde. Finora ho visto soltanto l’Inter proporre un certo tipo di calcio. Io li ho visti fare anche un pressing convinto con tutti: rabbia, voglia, quando decidono di recuperare palla hanno scatti furiosi. E tutti insieme: attaccano anche i difensori».

Favorita per lo scudetto?

«È la più pronta, la più completa, la più collaudata nel sistema di gioco. La cosa più difficile per Inzaghi sarà il turnover, occhio all’errore che fece in casa del Benfica cambiando più di mezza squadra: si cambiano due-tre giocatori, al massimo».

«Lautaro tecnicamente è più forte, Thuram deve migliorare in quello ma è partito forte. Sarà un bel testa a testa».

«Ancora no. Per me il Pallone d’oro è il migliore del mondo: oggi voterei uno fra Rodri e Vinicius».