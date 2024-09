Intervistato da Oggisportnotizie.it, Raffaele Paolino, con un passato in nerazzurro, ha parlato dell'Inter e delle rivali della squadra di Inzaghi. "Per me, l’Inter è chiaramente la squadra che gioca meglio di tutte e, senza dubbio, la favorita per la vittoria finale del campionato. I meccanismi già rodati lo scorso anno tra calciatori e allenatore si riflettono in campo, dando ai nerazzurri una solidità che poche altre squadre possono vantare. La profondità della rosa permette loro di poter ambire su più fronti, Coppa dei Campioni compresa. La Juventus, invece, potrebbe essere la vera outsider dei nerazzurri, ma dopo il pareggio per 0-0 contro la Roma, sono emerse ancora alcune difficoltà legate principalmente a un affiatamento che deve ancora essere trovato pienamente, complici i recenti innesti e l’arrivo del nuovo tecnico, Thiago Motta".

"Per quanto riguarda il Milan, devo dire che il Milan del passato non esiste più. Fonseca non mi convince come allenatore, anche perché non era neppure la prima scelta dei rossoneri, che hanno dovuto ripiegare su di lui una volta sfumati gli obiettivi primari. I risultati finora non sono stati buoni e la squadra sembra faticare a trovare una propria identità. Ibrahimovic come dirigente non ha le competenze ed il carisma di Paolo Maldini e questo non può non incidere sulle performance sportive dei meneghini. Infine, c’è il Napoli, che ha il grande vantaggio di essere guidato da un allenatore capace e sempre affamato di vittorie come Antonio Conte. Inoltre, il non dover disputare le coppe europee permette ai partenopei di concentrarsi completamente sul campionato, e questo potrebbe fare la differenza".