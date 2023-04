Capello: “Inter favorita col Milan. E avrei voluto Barella nelle mie squadre”

Parla Fabio Capello in vista del doppio derby di Champions League tra Inter e Milan. L’allenatore, ora opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Libero: “Quella che stiamo vivendo con Inter e Milan è una bella vetrina per il nostro calcio. Calcio che, non scordiamolo, un anno fa aveva il morale sotto i tacchi per la mancata qualificazione al Mondiale e per i club che non andavano avanti nelle coppe”.