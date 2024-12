Capello: “Inter? Mi è piaciuta in tutto. Ho visto anche una vecchia cosa…”

Fabio Capello, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, ha commentato la vittoria dell'Inter sul Parma. Questo il suo pensiero: "L’Inter non ha commesso passi falsi contro un Parma insidioso, che ci ha anche provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a un avversario superiore. La squadra di Inzaghi mi è piaciuta in tutto: ha un gioco riconoscibile, con un copione che gli interpreti ormai eseguono quasi a memoria.

E mi pare poi che sia tornata quella voglia della scorsa stagione che ti fa azzannare la partita da subito e non te la fa mollare finché non hai i tre punti in tasca. Questa voglia si è vista tutta nei recuperi e nelle corse all’indietro, quando il Parma partiva veloce in contropiede. In più, Inzaghi ha a disposizione giocatori di grande qualità e fisicità. Tra tutti voglio menzionare Mkhitaryan, autore di due assist. Meraviglioso in particolare quello per il gol di Barella".