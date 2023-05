Capello: “L’Inter può creare problemi al Manchester City, la vedo equilibrata”

L'ex allenatore ha detto la sua sulla prossima finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, è tornato sulla conquista della finale di Champions League da parte dell'Inter e parlato delle sue chance contro il Manchester City: "Penso che possiamo già prevedere la formazione che schiererà Inzaghi, nelle due semifinali è partito con una squadra e l'ha riconfermata. Credo che l'Inter sia un avversario difficile per il Manchester City: è un'Inter fisica ma anche tecnica, che ha voglia, che è determinata. Può creare dei problemi al Manchester City, non darei nulla per scontato: la vedo equilibrata.