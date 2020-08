Capello: “Inter? La vedo in finale, l’anno prossimo sarà da scudetto. Lautaro e Lukaku…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a Tuttosport, Fabio Capello ha parlato così dell’Europa League:

“Io vedo l’Inter in finale. Lo Shakhtar è una squadra che gioca molto bene a calcio, ha grande qualità da metà campo in avanti ma in difesa lascia a desiderare e in questo momento l’Inter difende bene e in attacco, con la palla a Lukaku, riescono a fare la differenza. Tra l’altro con Lautaro si trova molto bene e riesce a mettere disposizione del compagno la sua forza fisica devastante. Devo dire che secondo me in Italia trova vita più facile perché non ci sono difensori altrettanto potenti in grado di arginare la sua forza”.

SCUDETTO – “Io dico che l’Inter sarà l’avversario vero della Juventus per la lotta al titolo”.