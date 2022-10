Capello: “L’Inter ha trovato un’anima. Calhanoglu ha più qualità di Brozovic”

"L'Inter ha trovato un'anima perché non ci sono più gesti di insofferenza. Vuol dire che c'è un accordo, che si vuol fare qualcosa per aiutar en compagno e questo fa si che la squadra di senta unita e vuole arrivare al successo. Voglio vederla anche stasera per vederla più avanti in Champions. Con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan ha più qualità. Brozovic cha dinamismo e forza a difendere, ma non ha la qualità di Calhanoglu. il turco ha una visione di gioco superiore a Brozovic. Dzeko è uno che si muove di più, partecipa all'azione. Lukaku chiede la verticalità, in questo caso Lautaro si trova molto più libero. Con Dzeko si trovano di più nello stretto. Avendo un giocatore come Lukaku sei portato a giocare in contropiede. Tridente? Secondo me è possibile".