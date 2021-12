Capello: “Inter favorita da sempre. Inzaghi ha fatto capire una cosa alla squadra”

L'ex tecnico intervenuto durante i Soccer Globe Awards ha parlato del cammino dell'Inter di Inzaghi

"Si sono mossi molto bene sul mercato. Inter Juve e Napoli per me erano le favorite. Inter la mia favorita perché ha stessa difesa e stesso centrocampo, migliorato con Calhanoglu. Ha comprato giocatori di grande qualità. Non era difficile pensare che questa squadra potesse ripetersi. Ha preso un allenatore intelligente, Inzaghi ha fatto capire alla squadra di essere forte lo stesso anche senza Conte, Lukaku e Hakimi".