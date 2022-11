Capello: “L’Inter ha capito la sua forza. Ma darei fiducia ad Allegri”

Fabio Capello, su Skysport, ha parlato della partita tra Inter e Juventus che si giocherà domenica sera. «L'Inter è tornata ad essere quella dell'anno in cui ha vinto lo scudetto. Ha capito la sua forza, si muove molto bene, ha molta qualità a centrocampo ed è pericolosa quando è in avanti. Darei però fiducia ad Allegri per come potrebbe preparare la partita per questo risultato negativo con il PSG ma positivo per la prestazione. Credo che la Juve potrebbe fare una buona partita», ha sottolineato l'allenatore.