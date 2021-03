Capello: “Nessun giocatore in A veloce come quelli del Bayern, forse solo Lazzari”

Ospite a Sky Sport, Fabio Capello ha sottolineato una delle differenze tra il calcio italiano e le big in Europa

Negli studi di Sky Sport si è discusso della capacità del Bayern Monaco di gestire bene gli spazi ma anche della dedizione dei giocatori, sottolineando un ripiegamento difensivo, nella gara d'andata contro la Lazio, di Sané, protagonista di un grande scatto che ha permesso ai suoi di evitare guai. "In Italia non c'è nessuno veloce come i giocatori del Bayern Monaco", asserisce Fabio Capello. Condò lo incalza, sottolineando il profilo di Federico Chiesa, ma l'ex allenatore di Juve, Roma e Milan ha un altro nome: "No, forse Lazzari".