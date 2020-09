Capello: “Merito a Conte per aver scoperto Bastoni. I giocatori esperti? Io la penso così”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A, con tante squadre che hanno deciso di puntare su calciatori esperti: “Tutte le squadre che vogliono vincere hanno giocatori “anziani” di livello, questi vengono in Italia e sono determinanti: significa che il campionato non è così competitivo. Poi siano ottimi giocatori e alcuni sono fuoriclasse: è evidente che quando vanno nelle loro squadre fanno sentire il loro peso. Li vogliono gli allenatori che vogliono vincere, non pensano ai bilanci ma pensano alle loro squadre perché vogliono vincere. I giovani? Era ora che si avesse il coraggio di farli giocare, sono validi: il centrocampista dell’Italia è giovane e tutto di qualità. Bisogna poi dare merito a Conte per aver trovato un centrale come Bastoni“.