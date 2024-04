«Ho sempre sostenuto che la forza di una difesa è strettamente legata al filtro che fa chi sta davanti. Nel Milan dello scudetto Kalulu e Tomori formavano una coppia formidabile anche grazie al lavoro di Kessie, Tonali, Bennacer. Quest’anno di filtri io ne ho visti pochi... e la squadra ha sofferto molto. Guardiamo chi ha vinto lo scudetto: il centrocampo dell’Inter è nettamente il più forte di tutta la Serie A, è così che hanno dominato il campionato».

Sul destino di Pioli però sembrano essere tutti d’accordo.

«Nelle valutazioni sul futuro di un allenatore pesano tanti, tantissimi fattori, dagli obiettivi raggiunti alla partecipazione al mercato. Non vorrei essere nei panni dei dirigenti. In ogni caso, i tifosi devono essere riconoscenti verso Pioli: ha vinto con merito uno scudetto inaspettato e ha condotto il Milan in semifinale di Champions League».

Tra un anno il Milan lotterà per lo scudetto?

«Me lo auguro. Per il Milan e per lo spettacolo: da due anni la Serie A dura mezza stagione, fino a quando una sola squadra non va in fuga e stravince senza rivali. Non è possibile che la corsa alla Champions diventi l’aspetto più interessante del campionato da febbraio in poi».

