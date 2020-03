Inter, auguri a “The Wall” Samuel: “Uno dei più forti difensori della nostra storia”

In nove stagioni in nerazzurro “The Wall” ha collezionato 236 presenze e 17 gol, cominciando dalla sua prima uscita ufficiale in Campionato, il 21 settembre del 2005 contro il Chievo, di testa, così come ha deciso il #DerbyMilano della stagione 2011/2012 con uno dei gol più rapidi della stracittadina, segnato dopo soli 180 secondi di gioco. Leader silenzioso e nemico temibile per gli avversari Samuel è entrato di diritto nella storia interista.

Perno della difesa nerazzurra nella stagione del Triplete, con la maglia dell’Inter ha conquistato una serie incredibile di trofei: 5 scudetti, 4 Supercoppe italiane, 3 coppe Italia, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti, tanti auguri ad uno dei difensori più forti della storia del nostro Club, The Wall Walter Samuel, che oggi compie 42 anni!

(inter.it)