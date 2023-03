Capello: “Inter? Sono d’accordo con la formazione. Dimarco mi piace”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della sfida di Champions League dell'Inter contro il Porto

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della sfida di Champions League dell'Inter contro il Porto: "Sono d'accordo con Inzaghi con la formazione: Lukaku potrà essere importante nella seconda parte. Mi piace soprattutto Dimarco, è un giocatore che se in giornata è il più pericoloso perché ha grande qualità di cross: lui non butta la palla, la mette".