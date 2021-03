Capello: “Calcio in Italia lento e con poca qualità. E il metro arbitrale è ridicolo”

Fabio Capello ha commentato così l'eliminazione dalla Champions delle squadre italiane: ecco le sue considerazioni

"Il calcio italiano è lento, non c'è intensità, non c'è aggressività. Pensiamo che si possa vincere con la tattica, il possesso palla giocando dietro e poi diventa difficile quando vai in Europa e trovi squadre con tanta intensità. La qualità del calcio italiano è bassa, non abbiamo coraggio e soffriamo le squadre che provano a fare qualcosa in più di rispetto a noi. Noi ancora siamo fissati con le punte che restano là davanti, ieri quelli del Real tornavano anche in difesa. Ronaldo è bravissimo ma è esente dal rientrare e aiutare gli altri, le altre squadre difendono e attaccano tutti. Serve la qualità ma per la qualità ci vogliono anche le risorse. E non è un caso che i migliori siano in Inghilterra".