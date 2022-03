Capello: “Roma? Il gruppo ha recepito quello che vuole Mourinho. José sta…”

Le parole dell'ex allenatore: "Mourinho alla Roma sta cercando di portare una mentalità diversa da quella degli anni scorsi"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Qualcosa sta cambiando. Ma non solo per queste vittorie di misura. Dopo la sfuriata di qualche settimana fa, mi sembra che il gruppo abbia finalmente recepito quello che vuole l'allenatore. Credo che Mourinho abbia le idee molto chiare in merito. Sta cercando di portare una mentalità diversa da quella degli anni scorsi. Bisogna dargli tempo ma ci vogliono i calciatori adatti».