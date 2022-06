Capello: “Ronaldo il più forte che abbia allenato. Ed è quello che mi ha fatto più danni”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a GameInsight, Fabio Capello ha risposto così alla top 11 dei giocatori che ha allenato in carriera

Nel corso di un'ampia intervista concessa a GameInsight, Fabio Capello ha risposto così alla top 11 dei giocatori che ha allenato in carriera:

"È impossibile da fare perché ci sarebbero una trentina di giocatori che meriterebbero di stare in questa squadra. Posso dire una cosa però, cioè il giocatore più bravo che ho allenato era Ronaldo. Però è quello che mi ha fatto più danni. Ho dovuto mandarlo via per poter vincere il campionato. Era qualcosa di completamente differente. Ma era il più bravo di tutti”.