Capello: “Inter ha una rosa grande e ricca: sarà protagonista. Scudetto? Il Milan…”

Fabio Capello, ex calciatore e tecnico e ora opinionista, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità del Milan di conquistare il titolo: “Inter e Juve hanno un bagaglio tecnico e di scelte che chiaramente le riporterà a essere protagoniste, hanno rose grandi e ricche. La Lazio è un enigma, l’Atalanta dipende da come prosegue la Champions, il Napoli è strutturato. Ma il Milan, fidatevi di me, sta lassù perché se lo merita. E può restarci fino alla fine“.