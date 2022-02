Capello: “Post di Sanchez una mancanza di rispetto verso i compagni”

Fabio Capello ha parlato così del post di Alexis Sanchez di oggi che, di fatto, confermava l'esclusione dal 1' per Inter-Liverpool

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così del post di Alexis Sanchez di oggi che, di fatto, confermava l'esclusione dal 1' per Inter-Liverpool:

"Quando allenavo io i social non esistevano, era una bella fortuna. Un grande vantaggio adesso anche per i giornalisti, ora ti trovi la formazione già fatta. Ma io la vedo come una mancanza di rispetto verso Lautaro e i suoi compagni".