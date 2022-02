Inter, Vanni: “Sanchez, regalo social a Klopp. A meno che non si tratti di pretattica”

Il cileno ha pubblicato un leone dormiente e ha fatto pensare che sarà Lautaro a giocare da titolare contro il Liverpool

Potrebbe essere stata una mossa azzardata. Se non è un leone che si riposa in vista di un momento importante è un leone che si annoia perché sa che quel momento non lo vivrà dal primo minuto. Sanchezha lasciato il suo post sui social aperto alle interpretazioni. Franco Vanni, su La Repubblica, parla di mossa azzardata, di un regalo social per Klopp, un'indicazione su chi scenderà in campo nella sfida dell'Inter con il Liverpool arrivata otto ore prima rispetto al fischio d'inizio del match di San Siro.