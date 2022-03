Capello: “Sanchez? Primo fallo da rosso, ci stava il cambio. Dzeko? Inzaghi…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato così la vittoria dell'Inter ad Anfield

"L'Inter ha giocato una buona partita, doveva fare l'impossibile. Ha fatto l'1-0, se contiamo le occasioni da gol non ne ha avute, solo una di Lautaro che ha fatto un gol bellissimo. Il Liverpool voleva arrivare a passare il turno senza rischiare tanto, ho letto che c'è un rammarico per i gol subiti all'andata ma quando giochi contro queste squadre che hanno qualcosa in più devi essere concentrato 100'. Basta una disattenzione e ti castigano, il livello è molto più alto rispetto all'Italia. Poteva mettere Dzeko e fare cambi? Si cerca di dare colpa al tecnico, lui conosce i giocatori e sa gli obiettivi che ha e i giocatori che ha. L'Inter non ha potuto mettere un giocatore importante come Barella per degli errori, non si può subire squalifiche per queste cose. Sono i famosi dettagli. Sanchez? Era già stato graziato, il primo era da rosso e c'era bisogno di maggiore attenzione. Forse dopo il primo giallo ci stava un cambiamento".