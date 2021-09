Capello: “Scudetto? Inter e Juve le favorite, ma il Napoli è partito bene. Il Milan…”

A margine dell’evento Inside the Sport, il tecnico ha parlato anche della lotta scudetto

A margine dell’evento Inside the Sport, organizzato a Coverciano, Fabio Capello ha parlato anche della lotta scudetto. Secondo il tecnico Inter e Juve sono le favorite per la vittoria finale: "Una squadra è partita bene, con partite non difficilissime ma in cui ha dimostrato di essere squadra. Ho visto della convinzione".