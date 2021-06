Capello: “Mourinho può riportare lo scudetto a Roma. Quest’anno l’Inter…”

Josè Mourinho può ripetere a Roma l'impresa tricolore del 2001. Ne è convinto Fabio Capello, allenatore dello scudetto giallorosso nel 2001

"E' stato un grande dispiacere non vincere il secondo Scudetto. Eravamo al top nel mondo in quel periodo, intendo come calcio. Arrivammo secondi e in tre punti c'erano tre squadre. Adesso abbiamo visto vincere l'Inter con diverse domeniche di anticipo. Non c'è competitività. Se riesci a fare una buona squadra, in questo periodo non è difficile essere competitivi fino alla fine. Ad esempio la Lazio, prima della pandemia, poteva puntare allo Scudetto avendo una buona squadra. La possibilità c'è per Mourinho".