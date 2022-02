Capello: “Dopo le sostituzioni, l’Inter perde le partite. È un po’ troppo legata a…”

Intervistato da Il Mattino, l'allenatore ha parlato della lotta scudetto

Intervistato da Il Mattino, Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto. Inoltre il tecnico sottolinea qual è il problema dell'Inter. "La rosa del Napoli è completa, in grado di poter alternare le proprie risorse sui due fronti. Poi è chiaro che quello che diventa determinante da questo momento in poi è proprio il numero dei giocatori disponibili. Ora si gioca in 16 una partita, per questo i cambi sono fondamentali".