Capello: “Tolsero la fascia di capitano a Terry senza il mio consenso. Fin dall’inizio…”

Capello ha raccontato a Four Four Two le sue dimissioni da c.t. dell'Inghilterra dopo che la FA tolse la fascia da capitano a John Terry

Gianni Pampinella

Fabio Capello ha raccontato a Four Four Two le sue dimissioni da c.t. dell'Inghilterra dopo che la FA tolse la fascia da capitano a John Terry. L'ex capitano del Chelsea era stato accusato di aver rivolto insulti a sfondo razziale nei confronti di Anton Ferdinand

"Non mi è piaciuto che la FA abbia portato via la fascia da capitano di John Terry senza il mio consenso. Fin dall'inizio quella era una mia responsabilità, quindi ho sentito che la sanzione non era stata autorizzata".

"Quando il presunto incidente razzista si è verificato con il fratello di Rio Ferdinand, mi hanno telefonato per farmi sapere che il consiglio era determinato a prendere quella decisione. Era il mio capitano, ma mi hanno detto che non lo sarebbe più. Quell'estate ci eravamo qualificati per Euro 2012, ma poi ho preso un appuntamento con il presidente della FA, David Bernstein, per informarlo delle mie dimissioni. Comunque, siamo diventati buoni amici".