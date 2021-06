Capuano: “Inzaghi? Dispiacere Lotito comprensibile, anche se dovrebbe…”

Nel corso dell'ultima puntata di Tutti Convocati, Giovanni Capuano è tornato sull'addio di Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, alla Lazio

"Lotito ci è rimasto male per l'addio di Inzaghi e per certi versi è comprensibile, anche se dovrebbe interrogarsi sul perché si è arrivati a questo punto, con il rinnovo di contratto che non è mai arrivato".